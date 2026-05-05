В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 5 травня підрозділи Сил оборони України уразили завод “ВНИИР-Прогресс” (Чєбоксари, республіка Чувашія, рф), – підтвердили у Генштабі.

Завод “ВНИИР-Прогресс” займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема адаптивних антенних решіток “Комета”, що застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у крилатих і балістичних ракетах, уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для авіабомб та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює удари по Україні, зокрема її цивільній інфраструктурі.

Окрім того, уражено інфраструктуру нафтопереробного заводу “Киришский” у Ленінградській області рф з подальшою пожежею на території об’єкту.

Дані підприємства задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії.

Масштаби збитків уточнюються.

Також впродовж минулої доби наші воїни успішно уразили польовий склад пально-мастильних матеріалів у районі Ведмежого на ТОТ Луганщини, командно-спостережний пункт (Сміле) та радіолокаційну станцію “Каста” (Єлисеївка) противника у Запорізькій області і склад матеріально-технічних засобів у околицях міста Донецьк.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації проти України.