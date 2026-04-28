Нагадаємо, сьогодні переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр розповів про зустріч з мером Берегово, після якої Мадяр призначив Зеленському зустріч на Закарпатті і вже озвучив вимоги (ФОТО)

Оскільки допас Мадяра можна оцінити як не дуже дипломатичний, окрема увага прикута і до допису мера Берегова Золтана Бабяка. Отже, майже одначасно с Петером Мадяром він опублікував таке:

-Сьогодні у Будапешті зустрівся з Петером Мадяром. Говорили про важливі для Берегівської громади проєкти та можливості співпраці з європейськими партнерами.

Зокрема, йшлося про підтримку проєкту будівництва сучасного реабілітаційного центру, реалізацію якого плануємо за підтримки Європейського Союзу.

Окремо обговорили завершення будівництва сортувального заводу в селі Яноші, а також стратегічно важливий для громади проєкт будівництва об’їзної дороги навколо Берегова. Це важливо як для розвитку логістики, так і для зменшення транспортного навантаження на місто.

Також говорили про те, чим сьогодні живе культурна та освітня сфера громади, і які виклики доводиться долати.

Мова не йшла про фінансові зобов’язання, а про сприяння у налагодженні контактів із європейськими інституціями та програмами розвитку.

Дякую за увагу до потреб нашої громади та готовність до співпраці задля підтримки людей, які сьогодні живуть і працюють в умовах війни, – написав він.

А потім, мабуть, після розголосу, додав:

-Під час зустрічі із Петером Мадяром, я також зазначив, що в Україні угорська громада поряд з іншими національними спільнотами отримує безпрецедентну підтримку від держави на усіх рівнях.

Про жодні утиски прав національної спільноти мова не йде, адже ці питання врегульовано Державою та реалізовано на практиці. Триває системна робота та діалог на усіх рівнях щодо окремих питань життєдіяльності угорської громади що потребують вирішення.

Президент України Володимир Зеленський особисто опікується цими питаннями про що свідчать його неодноразові зустрічі із громадою.

В громади де проживають угорці на Закарпатті вкладено великі ресурси для відбудови інфраструктури. Зокрема побудовано новий корпус Берегівської районної лікарні, нові дороги, пункти перетину кордону та багато іншого.

Освіта та культура фінансується з державного та місцевих бюджетів, що дає можливість забезпечити усі передбачені Законом освітні послуги у тому числі для угорської національної спільноти.

Представники угорської національної спільноти займають керівні посади в органах державної влади та місцевому самоврядуванні.

Україна на Законодавчому рівні прийняла важливі рішення, які зараз дозволяють забезпечити дотримання прав українських угорців в освіті, культурі, побуту та інших сферах життєдіяльності громади.

Дякую Петеру Мадяру за зустріч.

Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за підтримку та увагу до питань угорської громади, – так закінчив свій допис мер Берегова.