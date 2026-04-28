Для участі в НМТ-2026 зареєструвалося на 14% більше вступників ніж торік, натомість за кордоном менше

Сервісом реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) за підсумками основного його періоду, який тривав з 5 березня до 2 квітня, скористалися цьогоріч близько 368 тис 774 осіб, а підтвердження успішної реєстрації та можливість сформувати сертифікат уже отримала 355 тис 371 особа, пише Iнтерфакс.

Більшість учасників та учасниць становлять цьогорічні випускники – 252 тис 034 особи. Разом із ними іспит складатимуть і 103 тис 337 випускників минулих років.

Як повідомлялося, у 2025 році в основний період реєстрації на НМТ зареєструвалося 312 тис 490 осіб, у 2024 – 312 тис 508. Таким чином, цього року кількість зареєстрованих учасників тесту на 13,7% більше, ніж минулого та позаминулого.

Тестування у 2026 році проводитимуть у спеціально створених тимчасових екзаменаційних центрах. В Україні проходитимуть НМТ 336 тис 827 учасників та учасниць, за кордоном – 18 тис 544 вступники, які наразі перебувають у різних країнах світу.

Як повідомлялося, минулого 2025 року близько 20 тис осіб при реєстрації виявили бажання складати НМТ за кордоном. Цього року помітно зменшилась їхня абсолютна та відносна кількість.

Учасники й учасниці НМТ-2026 виконуватимуть завдання з трьох обов’язкових предметів – української мови, математики та історії України – і одного предмета, який вони вибрали під час реєстрації із запропонованого переліку.

Найбільш популярним предметом на вибір стала іноземна мова: англійську вибрали 112 тис 64 учасників, німецьку – 3 тис 964, французьку – 336, іспанську – 217. На другій сходинці – географія, її складатиме 110 тис 801 особа, третьою стала біологія (75 тис 141), четвертою – українська література (38 тис 611).

Найменше учасників цьогоріч вирішили складати фізику та хімію: на ці дисципліни зареєструвалися 11 тис 222 та 3 тис 15 осіб відповідно.

Для абітурієнтів, які навчалися мовами корінних народів чи національних меншин, Український центр оцінювання якості освіти забезпечує переклад завдань із математики, історії України, біології, географії, фізики та хімії. Цим правом скористалися 518 осіб, для 497 з них завдання перекладуть угорською мовою, для 18 – румунською, для 3 – польською.

“Коли основний етап реєстрації успішно завершено, учасникам варто очікувати на запрошення, які будуть розміщені в персональних кабінетах не пізніше ніж за десять календарних днів до початку основних сесій НМТ. Саме в запрошенні буде зазначено точну дату, час та місце проведення іспиту. З міркувань безпеки ми не публікуємо інформації про те, де відбудуться тестування на території України, ні на сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, ні на наших офіційних сторінках у соцмережах. З цієї ж причини цьогоріч не оприлюднений графік тестувань. Радимо учасникам і учасницям НМТ також не поширювати цієї інформації”, – йдеться в повідомленні.

Основна сесія НМТ почалася 20 травня та триватиме до 25 червня. Учасники отримають результати до 3 липня.

Додатковий період реєстрації для участі в додаткових сесіях НМТ-2026 триватиме з 11 до 16 травня, виправити й повторно надіслати реєстраційні документи й інформацію про себе на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти можна було до 21 травня. Додаткова сесія пройде 17-24 липня, учасники отримають результати до 29 липня.