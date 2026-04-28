Посолка США в Україні Джулі Девіс піде з посади, адже розчарована відсутністю підтримки Києва американським президентом Дональдом Трампом.

Про це пише Financial Times з посиланням на обізнані джерела, передає Громадське.

Девіс працювала на посаді з травня минулого року. Вона змінила Бріджит Брінк, яка зі схожих причин звільнилася у квітні 2025 року.

За даними видання, Девіс розчарувалася у своїй ролі на тлі розбіжностей з Трампом через його позицію щодо підтримки України. За даними джерел, посолка повідомила Департамент, що планує закінчити дипломатичну кар’єру після понад 30 років роботи.

Як пишуть журналісти, Девіс, яка також є послом США на Кіпрі, була заскочена зненацька рішенням Трампа висунути бізнесмена з Аризони і донора-республіканця Джона Бреслоу на посаду наступного посла на Кіпрі. Заздалегідь її про це не попереджали.

У свою чергу у Держдепі заявили, що Девіс “приступила до обов’язків тимчасової повіреної у справах у посольстві США у Києві 5 травня 2025 року і залишається на цій посаді”.