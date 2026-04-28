У вівторок, 29 квітня, в Україні послабшає сильний вітер, однак холодна погода із заморозками та опадами збережеться. Подекуди можливий дощ із мокрим снігом. Про це повідомляє синоптикиня Наталя Діденко, передає УНН.

За її словами, вітер нарешті стане слабшим після кількох днів негоди.

29 квітня вітер нарешті схаменеться і перестане носити горизонтально арматуру та песиків невеликих і середніх розмірів – пожартувала синоптикиня.

Очікується північно-західний вітер – від невеликого до помірного.

Втім, холодна повітряна маса поки що залишається над територією України. Вночі прогнозуються заморозки, а вдень температура становитиме +7+10 градусів. На півдні та південному сході буде трохи тепліше – +9+13 градусів.

Сухої погоди майже не очікується. За словами Діденко, практично по всій країні можливі опади.

На півночі та заході дощ місцями змішуватиметься з мокрим снігом.

У Києві 29 квітня вночі також прогнозуються заморозки, вдень температура підніметься лише до +7+9 градусів. Можливий дощ та мокрий сніг.

Синоптикиня зазначила, що відчутне потепління очікується наприкінці тижня.

У суботу та неділю температура підвищиться до +12+16 градусів, однак у неділю на півдні через дощі знову може похолодати до +8+11 градусів.