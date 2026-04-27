Російський терор українців не припиняється.

Президент України Володимир Зеленський навів дані за минулий тиждень, чим саме росіяни намагалися вбити українців.

«Упродовж минулого тижня РФ випустила по Україні близько 1900 ударних дронів, майже 1400 керованих авіаційних бомб і близько 60 ракет різних типів. Це підкреслює, наскільки вчасними є нові внески партнерів до програми PURL, а також схвалення 20-го санкційного пакета ЄС та європейського пакета підтримки в 90 млрд євро на Кіпрі. Дякую всім партнерам, хто допомагає.

Наша система протиповітряної оборони вже демонструє дуже високий відсоток збиття дронів – понад 90%. І потрібно працювати над тим, щоб цей відсоток постійно зростав, і не лише у збитті дронів, а й балістики. Кожна додаткова поставка ракет до ППО – це врятовані люди, краще захищені міста й критична інфраструктура», – мовиться в повідомленні Президента до відео.

