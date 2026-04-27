Іран представив США нову пропозицію про відновлення Ормузької протоки і припинення війни. При цьому ядерні переговори Тегеран пропонує відкласти на пізніший етап.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За даними видання, пропозиція, подана США через пакистанських посередників, насамперед спрямована на врегулювання кризи навколо протоки та американської блокади. Зокрема:

у рамках цієї угоди перемир’я може бути продовжено на тривалий період, або ж сторони домовляться про остаточне припинення війни;

згідно з пропозицією, ядерні переговори почнуться лише на пізнішому етапі, після відкриття протоки або зняття блокади.

Як пише Axios, Білий дім отримав цю пропозицію, але поки неясно, чи готові США її розглянути.

“Це делікатні дипломатичні переговори, і США не будуть вести переговори через пресу. Як сказав президент, Сполучені Штати тримають козирі в руках і укладуть угоду тільки в тому разі, якщо інтереси американського народу будуть на першому місці, і Іран ніколи не отримає ядерну зброю”, – сказала виданню представниця прес-служби Білого дому Олівія Вейлс.