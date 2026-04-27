Два колишні прем’єр-міністри Ізраїлю Нафталі Беннетт та Яїр Лапід оголосили про об’єднання своїх партій, створивши нову політичну структуру, яка може перевершити ” Лікуд” Біньяміна Нетаньягу на майбутніх виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Партію під назвою “Разом” очолить Беннетт, прихильник і колишній захисник поселенців, який трохи змістився до центру, особливо у внутрішніх питаннях. Хоча він залишив політику після поразки від Нетаньягу у 2022 році, він є найсильнішим суперником прем’єр-міністра, згідно з щотижневими опитуваннями виборців.

Лапід, центрист, чия база знаходиться у Тель-Авіві, зараз очолює опозицію через свою партію “Єш Атід”. Вони разом очолювали попередній великий уряд, який усунув Нетаньягу від влади, але протримався трохи більше року, перш ніж програти йому у 2022 році.

Bloomberg пише, що тоді Нетаньягу сформував найправіший та найрелігійніший уряд в історії країни. Він проводив популістську політику, яку опоненти називають роз’єднувальною та антидемократичною.

У заяві Беннета та Лапіда йдеться, що чоловіки оголошують про “перший крок у процесі зцілення Держави Ізраїль: об’єднання партій Єш Атід та Беннета 2026 в єдину партію на чолі з колишнім прем’єр-міністром Нафталі Беннетом”.

“Цей крок об’єднує “блок реформ”, покладає край внутрішній боротьбі та дозволяє спрямувати всі зусилля на досягнення вирішальної перемоги на майбутніх виборах і привести Ізраїль до необхідних реформ”, – йдеться у заяві.

У попередній домовленості вони по черзі займали посади прем’єр-міністра. Нова угода не містить такого положення.

Опитування минулих вихідних показали, що Беннетт і Нетаньягу мають майже однакові результати. Якщо він додасть прогнозовані місця Лапіда, вони можуть сформувати найбільшу партію, що дасть їм право сформувати наступний уряд.

Опитування вихідних показали, що опозиційний блок, за винятком ізраїльських арабів, має 60 або 61 місце зі 120, чого достатньо для формування коаліції.