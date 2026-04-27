Американський підприємець та мільярдер Ілон Маск запустив новий месенджер XChat – окремий застосунок від платформи X. Очікується, що він стане новим конкурентом для Telegram, WhatsApp і Signal.

Відповідний застосунок уже доступний у App Store, пише 24.

Згідно з оприлюдненою інформацією, наразі завантажити відповідний застосунок можна виключно на iOS. На Android месенджер, як очікується, з’явиться пізніше. Заявлено, що XChat пропонує та передбачає наступне:

листування з наскрізним шифруванням;

видалення повідомлень для всіх;

голосові або відеодзвінки між пристроями;

вбудований Grok прямо в чаті;

заборону на скріншоти та запис вашого чату;

секретні чати зі зникаючими повідомленнями;

відсутність реклами;

групові чати до 500 осіб з підтримкою облікових записів X.

Таким чином увійти в нього можна через обліковий запис у вищезгаданій соцмережі Х. Відомо, що запуск месенджера відбувся після тестування серед обмеженої групи користувачів і вже спричинив значний інтерес.

У перші години після релізу застосунок піднявся на перше місце в американському App Store, витіснивши ChatGPT від OpenAI та Claude від Anthropic, повідомив керівник відділу продуктів платформи Х Нікіта Бір.

Metricool пише, що експерти стурбовані питанням безпеки та прозорості шифрування, оскільки хоч компанія заявляє про захищене спілкування, проте деталі реалізації системи безпеки наразі залишаються обмежено розкритими.