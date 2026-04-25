Нацбанк країни готує ліміти на кількість платіжних карток і посилює правила блокування рахунків громадян.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Інше ТВ.

Згідно повідомлення, під приводом боротьби з «дропами» (підставними особами) влада фактично впроваджує режим презумпції винності. Тепер будь-який переказ чи оплата послуг можуть стати приводом для блокування картки.

Наслідуючи російські репресивні практики, білоруська влада перетворює звичайний банківський переказ на адміністративну процедуру. Клієнтам доведеться самостійно доводити легальність кожної копійки, що штучно обмежує право людей розпоряджатися власними коштами.

Нові фінансові обмеження доповнюють політику цифрової ізоляції білорусі. Раніше режим уже почав примусово знижувати швидкість інтернету та впроваджувати ліміти на трафік.

Запровадження тотального нагляду за фінансами разом із підготовкою до створення аналога російського «суверенного інтернету» свідчить про остаточну синхронізацію білоруських репресивних механізмів із кремлівськими стандартами.

