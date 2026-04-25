Компанія Nike заявила, що звільняє близько 1 400 співробітників для оптимізації робочих процесів, оскільки виробник спортивного одягу, який переживає складні часи, бореться з багаторічним спадом продажів.

Про це повідомляє Reuters, передає Інше ТВ.

У меморандумі для співробітників, опублікованому в четвер, головний операційний директор Венкатеш Алагірісамі зазначив, що Nike скоротить робочі місця в глобальних підрозділах — переважно в технологічному секторі — у Північній Америці, Азії та Європі, що становить трохи менше 2% від загальної чисельності персоналу.

Це чергове скорочення робочих місць у Nike, останнє з яких відбулося в січні, коли було скорочено 775 посад з метою прискорення автоматизації.

Акції компанії піднялися приблизно на 0,5% у післяторгових торгах. За останні три роки акції Nike втратили більше половини своєї вартості, оскільки більш спритні конкуренти, такі, як On, Hoka (DECK.N) та Anta, завоювали більшу частку ринку.

Генеральний директор Елліотт Хілл, який очолив компанію в 2024 році, пообіцяв переорієнтувати бренд Nike на основні види спорту, такі як біг та футбол, а також швидко виводити на ринок нові та інноваційні моделі взуття.

Маржа залишається під тиском, оскільки Nike використовує значні знижки для реалізації старих запасів. Водночас зусилля, спрямовані на те, щоб вразити ринок новими, обов’язковими для придбання кросівками, були непослідовними. Нові випуски продукції поки що не дали відчутного ефекту, за винятком кросівок Vomero 18, які вийшли на ринок минулого року і за три місяці досягли обсягу продажів у 100 мільйонів доларів.

Як повідомляло Інше ТВ, Nike підозрюють у дискримінації білих працівників