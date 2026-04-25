Упродовж 24 квітня та у ніч на 25 квітня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили склад боєприпасів ворога у районі Білолуцька на Луганщині, а також склади матеріально-технічних засобів у районах населених пунктів Бойківське на Донеччині і Нововасилівка та Гуляйполе Запорізької області.

Про це повідомляють в Генштабі ЗСУ, передає Інше ТВ.

Також уражено низку командно-спостережних пунктів противника у районах населених пунктів Святотроїцьке Запорізької області, Новопетриківка Донецької області, Лисичанськ на Луганщині та Тьоткіно (Курська обл., рф).

Серед іншого уражено пункти управління БпЛА окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе та Залізничне Запорізької області.

Крім того, українські воїни били по районах зосередження живої сили противника у районах Сопича (Сумська обл.), Солонців (Луганська обл.), Родинського і Костянтинівки (Донецька обл.) та декількох інших населених пунктів.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 236 боїв, найгарячіше – на Покровському напрямку, – Генштаб