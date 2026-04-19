Якщо ви ще не змучились спостерігати за порожніми заявами Трампа, то ось вам ще. Але спочатку нагадаємо, що було до неї. Отже, вчора Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку. А перед тим Трамп заявив, що Іран розблокував Ормузьку протоку, але США блокуватимуть Іран, а НАТО – ну, ви зрозуміли. І ось сьогодні він знову прокинувся у войовничому настрої.

-Іран вирішив вчора стріляти в Ормузькій протоці — Це Повне Порушення нашої Угоди про Перемир’я! Багато з них були спрямовані на французьке судно та вантажне судно з Сполученого Королівства. Це ж було не дуже мило, чи не так?

Мої представники вирушають до Ісламабаду, Пакистан — Вони будуть там завтра ввечері для переговорів. Іран нещодавно оголосив, що вони закривають протоку, що дивно, адже наша БЛОКАДА вже закрила її. Вони допомагають нам, самі того не розуміючи, і саме вони втрачають від закритого проходу — 500 мільйонів доларів на день! Сполучені Штати нічого не втрачають.

Насправді, багато кораблів зараз прямують до США — у Техас, Луїзіану та Аляску — щоб завантажитися, з люб’язності від КСІР (Корпусу вартових Ісламської революції), який завжди хоче бути «крутим хлопцем»!

Ми пропонуємо дуже чесну та розумну УГОДУ, і я сподіваюся, що вони її приймуть, бо якщо ні, то Сполучені Штати виб’ють кожну електростанцію і кожен міст в Ірані. БІЛЬШЕ НЕ БУДЕ МИЛОГО ХЛОПЦЯ! Вони впадуть швидко, вони впадуть легко, і якщо вони не візьмуть УГОДУ, то для мене буде честю зробити те, що потрібно зробити — те, що мало бути зроблено щодо Ірану іншими президентами протягом останніх 47 років.

ЧАС ЗАВЕРШИТИ ІРАНСЬКУ МАШИНУ ВБИВСТВ!

Президент Дональд Дж. Трамп”.