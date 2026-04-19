Генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.

Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які вчора прибули на місце стрілянини, але втекли після пострілів, передає РБК-Україна.

“Я як бойовий офіцер ухвалив рішення подати рапорт на звільнення з посади, яку я обіймаю. Я думаю, так буде справедливо”, – оголосив Жуков під час пресконференції щодо стрілянини.

Жуков також прокоментував дії патрульних під час стрілянини. За його словами, вони вчинили “непрофесійно та недостойно”.

“Вони погано зорієнтувалися та залишили у небезпеці поранених цивільних людей. Дуже ганебний випадок. Службове розслідування буде проведено і всі керівники будуть відповідати за ці вчинки. Всі керівники, які є начальниками у цих двох поліцейських”, – сказав він.

Йому вже пообіцяли знайти посаду.