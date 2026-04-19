Помічники Дональда Трампа дедалі частіше закликають самого президента США обмежити спонтанні інтерв’ю ЗМІ через його суперечливі заяви.

Про це йдеться у матеріалі американського видання The Wall Street Journal, передає Укрінформ.

Численні імпульси президента США, що проявлялися в його ранкових посланнях, занепокоїли його помічників, які дедалі більше хвилюються, що війна проти Ірану перетворюється на «політичний альбатрос» (політична подія або рішення, яке продовжує переслідувати політика).

Зазначається, що Трамп неодноразово телефонував журналістам. Так, в інтерв’ю Axios глава Білого дому заявив, що в Ірані «практично нічого не залишилося для атаки».

Він також поскаржився італійській газеті на свою подругу прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні.

Згодом у великодньому інтерв’ю журналу The Wall Street Journal він сказав, що може завдати удару по «кожній електростанції» в Ірані.

Головні помічники Трампа по черзі казали президенту, що йому слід обмежити спонтанні інтерв’ю, оскільки вони лише переконують громадськість у тому, що у нього суперечливі меседжі.

За словами чиновників Білого дому, інколи Трамп жартував над своєю речницею Керолайн Левітт, сказавши їй, що він розмовляв з журналісткою і розповів їй «велику новину», але Левітт доведеться почекати і дізнатися про це зі ЗМІ.

На деякий час він погодився свої обмежити спонтанні інтерв’ю, а потім невдовзі повернувся до цієї практики.

