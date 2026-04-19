У березні 2026 року ціни на квартири в Бухаресті в районі 1 Грудня 1918 року стартували від 100 000 євро, тоді як максимальна ціна зафіксована в районі Унірі-Вікторії, який є найдорожчим, – 220 000 євро. Ще рік тому таке житло можна було купити менш ніж за 100 000 євро в чотирьох районах міста.

Видання Ziarul Finance пише, що район Унірі-Вікторії став єдиним, де вартість трикімнатної квартири знизилася за рік майже на 6%.

Зазначається, що середня ціна за стару трикімнатну квартиру в Бухаресті в березні 2026 року сягнула 137 923 євро, що на 1 154 євро, або 0,8%, більше, ніж у лютому 2026 року. У порівнянні з березнем 2025 року ціни зросли на 16 769 євро, тобто на 13,8% за рік.

У березні найбільше місячне зростання цін було зафіксовано в Берчені (6 000 євро), Крангаші (6 000 євро), Дроум-Табері (6 000 євро) та Мілітарі (6 000 євро), за якими йдуть Колентіна (3 000 євро) та Дрістор (3 000 євро). Зниження цін було зафіксовано в районах Янкулуй – Міхай Браву (-7 000 євро) та Мошолей – Штефан чел Маре (-8 000 євро). В інших районах ціни залишилися на колишньому рівні.

Варто зазначити, що в березні спостерігалася вища динаміка порівняно з попередніми місяцями на тлі більшої кількості оголошень, однак вона була зосереджена в районах, які в останні місяці не відрізнялися високою ліквідністю.

Ціни на житло в Європі – останні новини

Серед європейських міст у 2025 році найдорожчим для купівлі квартири за співвідношенням вартості житла до місцевих середніх зарплат виявився Амстердам, а найдешевшим – Турин, передає Уніан.

При цьому українці активно скуповували нерухомість у Болгарії в 2024-2025 роках. Серед найбільш привабливих об’єктів для покупців – такі традиційні курорти на чорноморському узбережжі, як Варна, Бургас і Несебр, а також популярні для зимового туризму гірські регіони Банско і Пампорово.