Про це Главком Олександр Сирський повідомив у соцмережах.

“Працюю в тісному контакті з командирами різних рівнів. Дієва ініціатива лейтенанта, капітана, майора, полковника дає змогу максимально скоротити шлях від появи інноваційного рішення в підрозділі – до його масштабування на всі Збройні Сили. Від виявлення проблемного питання – до його розв’язання.

Очікую саме такий результат від колективної роботи представників понад ста військових частин та органів військового управління з усіх складових Сил оборони, які застосовують безпілотні комплекси.

Під час спільної наради своїм досвідом поділилися командири рот, батальйонів, полків і бригад БпС. Кожен із них не лише плідно працює на своєму напрямку, а й робить внесок у розвиток спільної бази знань, навичок, методик.

Ішлося також про ефективність наших організаційних і тактичних рішень за напрямом застосування дронів Middle Strike. Про перші результати роботи новостворених батальйонів БпС у бригадах територіальної оборони.

Розвідувальні та ударні БпЛА літакового і мультироторного типів, FPV-дрони, безпілотники на радіоуправлінні та оптоволокні, БпЛА-перехоплювачі, наземні роботизовані комплекси – за всіма цими напрямами нам є чим похвалитися. Та водночас є над чим працювати для вирішення наявних проблем. Це стосується зокрема закупівель, нормативної і фінансової підтримки R&D-майстерень, оргштатних змін в підрозділах БпС.

Інноваційні розробки, раціоналізаторські пропозиції, лайфхаки за напрямком безпілотних систем мають бути узагальнені і доведені до військ в найкоротші терміни. Так само без зволікань мають бути вирішені проблемні питання. Визначив першочергові завдання.

Триває змагання з російським агресором за трьома напрямками: якість і чисельність підрозділів БпС, технології, спроможності економік. У нас немає іншого шляху, ніж посилювати міць та ефективність своїх безпілотних систем, щоб перемогти в цьому протистоянні та водночас зберегти життя наших воїнів.

Дякую військовослужбовцям підрозділів БпС за ефективність, професіоналізм та проявлену ініціативу.