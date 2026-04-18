Іран спростував заяви президента США Дональда Трампа про нібито готовність передати збагачений уран Сполученим Штатам. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що така можливість не розглядається.

Я маю заявити, що збагачений уран Ірану жодним чином нікуди не буде передано. Так само, як іранська земля важлива та священна для нас, так само і це питання має для нас велике значення – сказав він іранським державним ЗМІ.

Багаї також зазначив, що питання передачі урану “ніколи не розглядалося” Тегераном.

Водночас, коментуючи можливість призупинення збагачення урану, він розкритикував повідомлення про обговорення цього питання під час переговорів, однак прямо не заперечив таку опцію.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Іран нібито погодився передати свій збагачений уран, який може бути вивезений до США.

Переговори між сторонами тривають на тлі спроб досягти домовленостей щодо завершення конфлікту та ядерної програми Ірану.