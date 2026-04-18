Німець виграв суд за допомогою ChatGPT замість адвоката. Це перший відомий випадок у Німеччині, передає УНН із посиланням на DW.

Житель Лейпцига Давид Хінц отримував допомогу та шукав роботу. Як тільки знайшлося місце, він вийшов на роботу на тиждень раніше, ніж передбачалося, а допомогу продовжували виплачувати ще 7 днів. Як тільки чоловік виявив це, він одразу звернувся до відповідного відомства.

Через зайві 242,34 євро, виплачені чоловікові як допомога, Федеральне агентство праці звинуватило Хінца в шахрайстві. Однак Хінц вирішив запитати про свої права у ChatGPT.

Засідання у справі Хінца було призначене на березень 2025 року. Чоловік за допомогою ШІ зміг скласти клопотання на 18 сторінках. У жовтні 2025 року його було задоволено. Незважаючи на деякі неточності у порадах чат-бота, для обвинуваченого все завершилося успішно – до того ж такий “адвокат” обійшовся йому безкоштовно.

Хінц запевняє, що справа була не в грошах, а у справедливості: судимість могла б завадити чоловікові шукати роботу, яку й без того було не так просто знайти.