Понад половина громадян Великої Британії підтримують ідею повторного вступу до Європейського Союзу через десять років після референдуму щодо Brexit. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Згідно з дослідженням організації Best for Britain, 53% опитаних виступають за повноцінне повернення країни до ЄС. Найвищий рівень підтримки зафіксовано серед виборців Лейбористської партії – 83%, Ліберальних демократів – 84% та Партії зелених – 82%.

Водночас чинний підхід уряду до відносин з ЄС підтримують 61% респондентів, однак лише 19% роблять це впевнено. Експерти застерігають, що така “обережна” стратегія лейбористів може призвести до втрати підтримки як серед прогресивних виборців, так і в традиційних для партії регіонах.

Дослідники зазначають, що повернення до єдиного ринку або митного союзу може стати політично складним кроком, оскільки знову відкриє дискусії про суверенітет і потребуватиме значних поступок у регуляторній політиці.

На думку аналітиків, нинішня позиція британської влади щодо Brexit виглядає суперечливою, адже уряд визнає економічні втрати від виходу з ЄС, але не демонструє готовності до радикального перегляду курсу.