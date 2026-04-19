Про це Ігор Клименко повідомив у соцмережах.

-Вчорашня трагедія в Києві справедливо підняла ряд дискусійних питань. Хочу прокоментувати деякі позиції.

Дії поліцейського та поліцейської, які прибули на місце теракту

Ганебна, негідна поведінка. Це – сором для всієї системи. Вони відсторонені, триває розслідування щодо цього. Також будуть прийняті додаткові кадрові рішення щодо керівників.

Не зовсім коректно робити узагальнення щодо всієї поліції лише за діями двох працівників. Окремі ситуації не відображають систему в цілому. Адже навіть у цій же спецоперації професійно та швидко діяв КОРД, кримінальні аналітики та інші залучені сили.

Психічний стан нападника явно був нестабільний. Яким чином він отримав необхідні медичні довідки для продовження дозволу на зброю – потрібно неодмінно дослідити. Це буде зроблено в межах розслідування.

Жодних масових перевірок власників зброї не буде.

Щодо надання права на вогнепальну зброю (включно з короткостволом) цивільним громадянам.

Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву.

Тож найближчим часом проведемо експертні обговорення за участі народних депутатів, громадськості, журналістів, ветеранської спільноти щодо підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю.

Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих жертв терориста.

Наше завдання – зробити висновки і посилити систему там, де це потрібно. Саме над цим зараз і працюємо, написав Клименко.