Як повідомляло сьогодні ІншеТВ і як підтвердили у Генштабі, у Таганрозі було уражено підприємство ОПК “Атлант Аєро”.

ВМС ЗС України повідомили, що точний удар був завданий “Нептунами”.

-Це оборонне підприємство – важлива частина російського ВПК, де розробляли та виготовляли безпілотники, зокрема ударно-розвідувальні “Молния”, комплектуючі для “Орион”, а також інші компоненти для БпЛА і космічної техніки.

Вдала робота наших військових – це мінус виробничі потужності ворога, мінус сотні дронів, які руйнують наші міста і села, вбиваючи цивільних людей.

ВМС ЗС України системно зменшують технологічний потенціал ворога. І кожен такий удар — це крок до нашої безпеки та перемог.