За фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції під час терористичного акту в столиці 18 квітня 2026 року розпочато кримінальне провадження.

-Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

Усі дії правоохоронців у момент критичної загрози життю громадян, зокрема епізод із залишенням у небезпеці малолітньої дитини та несвоєчасним припиненням дій нападника, отримають належну правову оцінку.

Групу прокурорів у провадженні очолює прокурор міста Києва. Досудове розслідування здійснюється Державним бюро розслідувань.

Ми гарантуємо, що розслідування буде проведено об’єктивно та неупереджено. Суспільство отримає відповіді, а винні особи – законне покарання. Справедливість буде забезпечена.

Але є й хороша новина – у лікарні померла не матір пораненого хлопчика, а її рідна сестра. Тож хлопчина втратив батька, якого вбив терорист, але не залишився і житті сам-один.

Нагадаємо, раніше Міністр внутрішніх справ дав доручення провести службове розслідування щодо дій поліцейських, які втекли від київського вбивці