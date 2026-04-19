Болгарські громадяни в країні та за кордоном голосують сьогодні за депутатів до Народних зборів 52-го скликання. Це – восьмі чергові і сьомі дострокові парламентські вибори з квітня 2021 р.

Виборці визначать склад 240-місцевого парламенту з числа зареєстрованих 24 політичних формувань – 14 партій та 10 коаліцій та одного незалежного кандидата у м. Смолян.

Голосування в Болгарії, згідно з Виборчим кодексом, «є обов’язковим, здійснюється особисто виборцем і є виконанням його громадянського обов’язку». На практиці, однак, чинних санкцій для тих, хто не проголосував, немає.

Своїм правом голосу може скористатися кожен громадянин Болгарії, який досяг 18 років, не є недієздатним і не міститься в місцях позбавлення волі.

Особи, які постійно перебувають у Болгарії, але не є болгарськими громадянами, не мають права голосувати на цих виборах. Остаточна кількість виборців на цих виборах становить 6 575 151 особу.

У день виборів виборчі дільниці будуть відкриті з 07.00 до 20.00.

Останні соціологічні дослідження прогнозують черговий фрагментований парламент, після чого до Народних зборів 52-го скликання увійдуть від п’яти до шести партій. Це передбачає складні формули коаліційного управління та готовність до об’єднання навколо спільних цілей з боку партій, що подолали 4-відсотковий бар’єр.

