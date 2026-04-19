Продовження послаблення санкцій проти Росії не відповідає реальній ситуації у війні й дипломатії та підживлює ілюзію російського керівництва, що війну можна продовжувати.

Лише за цей тиждень росіяни випустили понад 2360 ударних дронів, більш ніж 1320 керованих авіаційних бомб і майже 60 ракет різних типів по наших містах і громадах.

Про це йдеться в коментарі Президента України Володимира Зеленського, передає Інше ТВ.

«Кожен долар за нафту з Росії – це гроші на війну. Більш ніж 110 танкерів тіньового флоту Москви зараз знаходяться в морі. На їхньому борту – понад 12 млн тонн російської нафти, яку завдяки послабленням санкцій знову можна продавати без наслідків. Це 10 млрд дол. – ресурс, який прямо конвертується в нові удари по Україні.

Тому важливо, щоб російські танкери зупинялись, а не доставляли нафту в порти. Потрібно, щоб експорт нафти агресора зменшувався, і українські далекобійні санкції продовжують працювати саме на це. Я вдячний кожному нашому воїну за влучність і дякую всім партнерам, які допомагають посилювати тиск на Росію за цю війну», – мовиться в коментарі Президента.

