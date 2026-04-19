В Угорщині підрахували 100% бюлетенів тих, хто проголосував на парламентських виборах минулої неділі.

Опозиційна партія “Тиса” отримує рекордну за всю історію сучасної Угорщини більшість у парламенті, повідомляє FREEДОМ із посиланням на Atlatszo.

У політсили Петера Мадяра буде 141 місце зі 199. Партія Віктора Орбана “Фідес” отримає 52 місця, ще шість депутатів в угорському парламенті представлятимуть ультраправу націоналістичну партію — “Наша Батьківщина”. За даними спостерігачів, явка на дільницях була рекордною. У голосуванні взяли участь майже 80% громадян.

Як повідомляло Інше ТВ, Партія «Тиса», що перемогла на виборах в Угорщині, має намір ввести в країні євро до 2030 року