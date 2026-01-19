Президент Болгарії Румен Радев 19 січня заявив, що це останній раз, коли він звертається до болгар як їхній президент, оскільки він подасть заяву про відставку у вівторок.

Глава держави сказав про це у зверненні до народу, яке відбулося в день, коли виповнюється рівно чотири роки з моменту його складання присяги на другий термін, пише NOVA.

Згідно з Конституцією Болгарії, президент може подати у відставку до Конституційного Суду. Після цього віце-президент вступає на посаду та залишається на посаді до кінця терміну. ​​Радев підтвердив, що його заступниця Іліана Йотова бере на себе цей обов’язок, і висловив упевненість, що вона виконає його гідно.

«Перш за все, я прошу вибачення. Дякую за ваше терпіння! Я визнаю свої помилки та усвідомлюю, чого мені не вдалося досягти. Але саме моя віра в те, що ми цього досягнемо, є одним з головних мотивів цього мого рішення.

9 років тому ви проголосували за мене, щоб я працював на Болгарію як президент. Ви зробили це знову у 2021 році – честь і відповідальність, яку я намагався виправдати всіма своїми діями. Відтоді ми разом пережили низку криз. Обставини змусили мене сім разів призначати тимчасові уряди, щоб захищати державні та суспільні інтереси в рамках своїх повноважень.

Ми вже є членами Шенгенської зони та єврозони. Питання тут такі: чому досягнення цих цілей не принесло стабільності та задоволення; чому болгари перестали голосувати; чому вони не покладаються на справедливість і не довіряють ЗМІ; чому громадяни двічі вийшли на площі; чому в європейській Болгарії великий відсоток людей почувається бідним, а ще більше живе в невпевненості. Відповідь криється в порочній моделі управління, яка має зовнішні ознаки демократії, але функціонує за механізмами олігархії. Болгарська політика відбувається поза інституціями…

Наприкінці минулого року уряд охопила нова хвиля протестів. Це призвело до широкого громадського консенсусу проти мафії – консенсусу, який має бути втілений на майбутніх парламентських виборах. Сьогоднішній політичний клас зрадив надії болгар на компроміси з олігархією. 2/3 більше не голосують, і потрібен новий суспільний договір. Наша демократія не може вижити, якщо ми залишимо її корумпованим людям, компромісникам та екстремістам. Це залежить від особистої відданості кожного з нас, і ваша довіра зобов’язує мене захищати державність, інституції та наше майбутнє.

Попереду на нас чекає битва за майбутнє Вітчизни, і я вірю, що ми всі разом з вами її проведемо – гідні, натхненні та непримиренні. Ми готові, ми можемо і ми досягнемо успіху», – сказав Румен Радев.

