Про те, що наші взяли в полон саме того росіянина, який винен у розстрілі українських полонених у жовтні минулого року на Курщині, Зеленському розповів Олександр Поклад, перший заступник глави СБУ.

– Кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне. Так і буде. Протидіємо й російським диверсіям у тилу – дякую Службі безпеки України за захист наших громадян, – написав президент Зеленський.

Відбулася зустріч з Василем Малюком і з новим очільником СБУ Євгеном Хмарою.

-Василь Малюк доповів про підготовку наших асиметричних операцій проти Росії. Всі необхідні ресурси Служби безпеки України та інших державних структур повністю забезпечені.

Президент також заслухав доповідь Євгенія Хмари і зазначив, що Служба безпеки України, як і завжди, активна в захисті нашої держави та людей.

– Погодив нові бойові операції. Продовжується і внутрішня трансформація Служби – саме так, щоб посилити нашу державу.

-З міністром оборони Михайлом Федоровим погодили кадрові рішення, які мають посилити наш захист. У тому числі кандидатуру нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за систему малої ППО. Завдання – трансформувати використання перехоплювачів, роботу мобільних вогневих груп та інших підрозділів таким чином, щоб це було ефективно на сто відсотків.

Друге – триває аудит постачання зброї та необхідного обладнання у війська. Повинна бути гарантована кількість дронів для кожної бойової бригади.

Третє – продовжуємо розбудову системи технологічного контролю за полем бою та реальним знищенням окупанта. Завдання – запуск інструментів для максимально оперативного аналізу кожного удару ворога, кожної нашої бойової операції.

Вдячний усім, хто забезпечує для української армії найбільш передові рішення. Представимо такі рішення.