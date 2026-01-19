У Хмельницькій області стався землетрус магнітудою 1,5 за шкалою Ріхтера. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю у понеділок, 19 січня, пише Кореспондент.

Вказано, що підземні поштовхи зафіксували сьогодні о 4:26 за київським часом на глибині 1 км на території Новоушицької ТГ Кам’янець-Подільського району.

За класифікацією цей емлетрус належить до не відчутних. Тобто його не могли зафіксувати люди, також він не становив загрози для населення чи інфраструктури.

Фахівці закликали жителів регіону, які відчули землетрус, повідомити про свої відчуття на сайті центру, оскільки це допоможе в уточненні енергетичних параметрів землетрусу.