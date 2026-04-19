У Франції заарештовано 19-річного мігранта з Афганістану за звинуваченням у серії жорстоких нападів сексуального характеру на сільськогосподарських тварин.

Про це повідомляє Lejdd.fr

Інциденти відбувалися на освітній фермі Le Refuge d’un Moment у муніципалітеті Ле-Пенн-Мірабо, поблизу Марселя.

Власники і робітники ферми почали знаходити овець та кіз зі зв’язаними ногами та серйозними травмами статевих органів ще з початку 2026 року. Зокрема, одне п’ятимісячне ягня ледве вижило після нападу 31 березня.

Зловмисника ідентифікували за допомогою встановлених на фермі камер відеоспостереження. Його затримали «на гарячому» в ніч на 10 квітня 2026 року антикримінальною бригадою (BAC).

Ґвалтівником виявився 19-річний громадянин Афганістану, який, за даними слідства, прибув до Франції у листопаді 2025 року. Хоча він заперечував провину, прокурори заявили про наявність ДНК-доказів, що пов’язують його з шістьма постраждалими тваринами.

Підозрюваному загрожує до 3 років позбавлення волі та штраф у розмірі 45 000 євро за жорстоке поводження з тваринами. До суду, призначеного на 22 червня 2026 року, він перебуватиме під вартою.

Ферма, на якій стався інцидент, є некомерційним притулком для покинутих або травмованих тварин, яку часто відвідують діти. Власники відкрили збір коштів на покриття ветеринарних та юридичних витрат.