Північна Корея здійснила запуск кількох балістичних ракет у напрямку вод біля свого східного узбережжя вранці 19 квітня.

Про це повідомляють військові Південної Кореї та Японії, пише УНН.

За даними Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, пуски відбулися близько 06:10 за місцевим часом із району Сінпо. Тип ракет наразі не уточнюється.

У Сеулі заявили, що Південна Корея разом зі США та Японією посилили моніторинг і перебувають у стані підвищеної готовності.

«Посилюючи спостереження та підтримуючи підвищену готовність до подальших запусків, Південна Корея, США та Японія тісно обмінюються інформацією та підтримують повну готовність», – йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі заявив, що відомство аналізує дані та зберігає високий рівень пильності.

