Велика Британія не дасть Президенту США Дональду Трампу доступ до британських баз для завдання ударів по іранських об’єктах.

Про це повідомляє УНН з посиланням на видання The i Paper.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що доступ американських військових до британських баз має бути обмежений лише знищенням оборонних об’єктів Ірану, таких, як ракетні шахти або склади. Вони можуть бути використані для загрози інтересам Великої Британії або її союзників у Перській затоці.

Саме цими діями Лондон обмежиться у своїх діях щодо Ірану і не більше, заявив Стармер.

Водночас Трамп порівняв Стармера з Невіллом Чемберленом, британським прем’єр-міністром, що в 1930-х проводив політику умиротворення нацистської Німеччини.

Також Трамп заявив, що народ США хотів би, щоб їхні військові повернулися додому.

«Якби це залежало від мене, я б забрав нафту, я б залишив нафту собі, заробив би купу грошей і також подбав би про народ Ірану», – цитують слова Трампа ЗМІ.

Як повідомляло Інше ТВ, Швейцарія закрила небо для американських літаків, залучених до війни в Ірані