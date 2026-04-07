Війська рф завдали авіаудару по передмістю Херсона. Керовані бомби ворог спрямував на школу в Степанівці. Внаслідок російської атаки постраждали четверо людей, серед яких підліток.

Про це інформують в Нацполіції України, передає Інше ТВ.

За попередньою інформацією, 71-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та контузію. 57-річний охоронець госпіталізований із діагнозом вибухова травма, контузія, закрита черепно-мозкова травма. 66-річний громадянин зазнав уламкових поранень голови та грудної клітини, мозкової травми, контузії та перебуває у важкому стані. Хлопець віком 14 років отримав контузію, мозкову травму та осколкові поранення, .

За півгодини ворог розпочав обстріл Корабельного району Херсона. В результаті артилерійських ударів четверо місцевих жителів загинули, ще шістьох поранено.

Смертельні травми отримали жінки віком 71 та 77 років, а також двоє чоловіків – 60-річний херсонець та громадянин, особа якого наразі встановлюється.

Четверо жінок і двоє чоловіків віком від 81 до 60 років зазнали вибухових та черепно-мозкових травм, осколкових поранень, акубаротравм. У 60-річного чоловіка ампутовано палець на нозі.

Під час рятувальної операції обстріли продовжилися. Ворог свідомо вдається до тактики «подвійних ударів», аби задати якомога більшої шкоди мирним людям і працівникам спеціальних служб.

Як повідомляло Інше ТВ, Росія дроном атакувала маршрутку у Нікополі – 3 загиблих, 12 поранених (ФОТО)