У громадян України, що наразі проживають за кордоном, є можливість долучитися до відбору ДНК для родин зниклих безвісти.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Це стосується українців, які живуть у Великій Британії, Ірландії, Італії, Іспанії та Португалії.

Дана кампанія реалізується у співпраці з Головним слідчим управлінням Національної поліції України та Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин – додав Лубінець.