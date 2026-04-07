У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за підтримки Української мережі за права дитини і волонтерської ініціативи “Людяність” ще двоє молодих людей змогли виїхати з тимчасово окупованої території.

«Дмитро разом із батьком давно планували виїзд. Вони жили в постійному страху мобілізації, майже не виходили з дому і з часом почали втрачати надію, що це можливо. Ситуація змінилася, коли на них вийшли українські волонтери. Після тривалої підготовки вдалося організувати безпечний виїзд.

Віталій закінчив школу вже в окупації. Він був змушений вступити до місцевого коледжу, однак не сприймав навчання в середовищі російської пропаганди. Попри тиск залишитися, він продовжував шукати можливість виїхати, щоб здобути освіту в Україні та жити вільно.

У кожному з цих кейсів була складна логістика та потреба в оперативному вирішенні питань із документами. Команди партнерів супроводжували процес на всіх етапах, забезпечуючи координацію та безпеку.

Сьогодні вони вже на території вільної України.

Попереду — відновлення, навчання, нові знайомства і перші кроки до життя, яке вони обрали самі. Повернення — це лише початок. Важливо, щоб поруч була підтримка, яка допоможе пройти цей шлях і не залишитися наодинці з новими викликами», – розповідається про врятованих.

Імена змінено з міркувань безпеки.

