Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані в Досі. Також на зустрічі був присутній Прем’єр-міністр Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані.

Про деталі зустрічі очільник української держави повідомив у соцмережах, передає Інше ТВ.

«Обговорили питання, як забезпечити більше захисту життя в наших країнах, і домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років. Після закінчення зустрічі начальники наших генеральних штабів підписали відповідну угоду, яка передбачає спільні проєкти в оборонній індустрії, створення співвиробництв і технологічні партнерства між компаніями.

Поінформував про безпекову ситуацію в Україні та постійні атаки Росії і її тісну співпрацю з іранським режимом. Нам важливо посилювати ППО, і ми розраховуємо на відповідну підтримку з боку партнерів», – зазначив український Президент.

