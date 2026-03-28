У межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 березня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод “Ярославський” у Ярославської області рф.

Зафіксовано влучання по території заводу з подальшою пожежею, інформує Генштаб ЗСУ.

Ярославський НПЗ – стратегічно важливе підприємство та один із ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі. Потужність переробки – близько 15 млн тонн нафти на рік. Продукція Ярославського НПЗ включає бензин, дизель, реактивне пальне та є критично важливою для логістики ворожої армії.

Ступінь збитків уточнюється.

Окрім того, впродовж минулої доби Сили оборони успішно уразили склади пально-мастильних матеріалів в околицях Донецька, боєприпасів – поблизу Мангуша та Глибокого, ремонтний підрозділ – в районі Прохорівки, що на тимчасово окупованій Донеччині, пункт управління БпЛА – біля Нової Каховки та командно-спостережний пункт противника – поблизу Любимівки, що на Херсонщині.

Також уражено район зосередження живої сили у районі Січневого на Дніпропетровщині, склад матеріально-технічних засобів поблизу Міжгір’я на тимчасово окупованій території українського Криму, а також місце зберігання пально-мастильних матеріалів на ворожій території поблизу Унечі Брянської області рф.

У Ленінградській області станом на ранок тривають пожежі на територіях нафтопереробного заводу “НОВАТЕК-Усть-Луга” та нафтового терміналу “Транснєфть-порт Приморск”.

Як повідомляло Інше ТВ, FP-5 “Фламінго” уражено російський завод “Промсинтез”