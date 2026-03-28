Воїни ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ із застосуванням українських ракет FP-5 “Фламінго” завдали удару по заводу “Промсинтез” у Чапаєвську Самарської області рф.

Таку інформацію сьогодні, 28 березня, оприлюднив Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

«Це підприємство спеціалізується на виробництві компонентів вибухових речовин, які використовуються для спорядження боєприпасів, бомб, ракет тощо. Виробляє понад 30 тисяч тонн вибухових речовин військового призначення на рік.

Підтверджено ураження об’єкта з подальшим вибухом у виробничій зоні. Масштаби збитків на важливому стратегічному об’єкті воєнно-промислового комплексу російського агресора уточнюються», – йдеться в повідомленні Генштабу.

Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 181 бій, найгарячіше – на Покровському та Костянтинівському напрямках, – Генштаб