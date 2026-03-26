Представник поки що гіпотетичної партії Терехова-Кіма-Гетьманцева “відмочив” у Верховній Раді, стіни якої вже чули всяке, таке, що здивувало навіть її.

«Не ми обрали цей час — нас обрав Господь і поклав на нас велику відповідальність», – заявив сьогодні у парламенті нардеп від “Слуги” Данило Гетьманцев.

Нагадаємо, «Електоральна температура» по країні: гіпотетичні партії Залужного, Буданова та Кіма-Терехова-Гетьманцева випередили «Слугу народу». Це останнє соцопитування, в якому українці висловилися і щодо партій, які б вони підтримали. 5-відсотковий бар’єр подолали б: «партія Валерія Залужного» – 14,5%, «партія К.Буданова» – 10,6%, «партія В.Кіма, І.Терехова та Д.Гетьманцева» – 9,4%, партія «Слуга народу» – 7,9%, партія «Європейська солідарність» – 6,2%. І от саме сьогодні Гетьманцев от таке …. з трибуни Ради.

І у соцмережах йому згадали все. І що він колишній помічник регіонала зрадника Сівковича, і що “вбивця” бізнесу, і таке, що й переповідати незручно. А хто тягнув за язика?