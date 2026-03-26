З 2028 року участь у жіночих змаганнях на Олімпійських іграх буде обмежена виключно біологічними жінками.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що право на участь визначатиметься за допомогою “одноразового” генетичного тесту на стать.

Він заборонить участь у змаганнях трансгендерним жінкам та особам з відмінностями у статевому розвитку, які мали чоловіче статеве дозрівання.

Заборона набуде чинності з Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі.

Президент МОК Кірсті Ковентрі заявила, що рішення ухвалили “медичні експерти”.

“На Олімпійських іграх навіть найменші відмінності можуть бути вирішальним чинником між перемогою та поразкою”, – сказала вона.

“Тому абсолютно зрозуміло, що було б несправедливо, якби біологічні чоловіки змагалися в жіночій категорії. Крім того, в деяких видах спорту це було б просто небезпечно”.

МОК заявив, що право на участь у жіночій категорії визначатиметься шляхом скринінгу на виявлення гена SRY – гена Y-хромосоми, що визначає стать, – який є частиною Y-хромосоми та спричиняє розвиток чоловічих ознак.

“МОК вважає, що скринінг гена SRY за допомогою мазка зі щоки або зразка крові є неінвазивною процедурою у порівнянні з іншими можливими методами”, – йдеться у повідомленні.

“Якщо немає підстав вважати, що негативний результат є помилковим, це тест проводитимуть лише раз у житті”.

МОК заявив, що спортсмени, які не пройдуть тест, “будуть і далі включені до всіх інших класифікацій, на які вони кваліфікуються”.

“Наприклад, вони мають право на участь у будь-якій чоловічій категорії, у будь-якій змішаній категорії та будь-якій відкритій категорії, або у видах спорту та змаганнях, які не класифікують спортсменів за статтю”.

Підпис до фото,Алжирська боксерка Іман Хеліф зіткнулась з критикою на літній Олімпіаді 2024 року через те, що роком раніше не пройшла тест на стать

До цього оголошення МОК залишав регулювання статі на розсуд керівних органів окремих видів спорту.

Хоча легка атлетика, плавання, велоспорт та веслування ухвалили заборони, багато інших дозволяли трансгендерним жінкам брати участь у жіночих змаганнях, якщо у них знижений рівень тестостерону.

Заборона також поширюватиметься майже на всіх спортсменів із порушеннями статевого розвитку (ПСР).

Це рідкісний стан, при якому гормони, гени та репродуктивні органи людини можуть поєднувати чоловічі та жіночі характеристики.

Цей стан у дворазової олімпійської чемпіонки з бігу на 800 метрів серед жінок Кастер Семені означає, що вона має чоловічі хромосоми XY.

Раніше спортсмени із ПСР, які не мали чоловічого статевого дозрівання, могли змагатися у жіночому спорті за умови, що вони підтримували рівень тестостерону в межах певного рівня.

Існує один виняток у політиці для спортсменів із ПСР – синдромом повної андрогенної нечутливості (СПАН), що означає, що вони не мали чоловічого статевого дозрівання.

Надзвичайно важливе рішення

Це надзвичайно важливе рішення МОК після років суперечок щодо участі трансгендерних спортсменів та спортсменок з ПСР у жіночих змаганнях, а також інтенсивних дебатів щодо того, як спорт повинен балансувати між справедливістю та безпекою з інклюзивністю.

З огляду на те, якою чутливою стала ця сфера, МОК традиційно залишав міжнародному спорту право вирішувати критерії відбору для участі в жіночих змаганнях. Але в результаті суттєвої зміни політики від усіх федерацій тепер очікується, що вони наслідуватимуть цей приклад.

Повна заборона на участь трансгендерних спортсменок та спортсменок з ПСР у жіночому спорті позитивно зустрінуть ті, хто давно вважав, що такий крок є необхідним для збереження справедливості та безпеки в жіночій категорії.

Прихильники кажуть, що підхід, заснований на генетичному тестуванні, нещодавно успішно застосували в легкій атлетиці та боксі. Він є надійним, конфіденційним та пропорційним підходом, який підтримують спортивні науковці, а також переважна більшість спортсменів.

Вони також кажуть, що цей метод є більш гуманним, ніж вимога до трансгендерних спортсменів або спортсменок з ПСР пригнічувати свій природний рівень тестостерону. Він також дозволить уникнути пильної уваги ЗМІ щодо цих спортсменів.

Однак опонентів турбує, що цей підхід передбачає втручання і що існує ризик випадкового зараження та потенційного хибнопозитивного результату.

Цього місяця група науковців у звіті, який подали до Британського журналу спортивної медицини, назвала тестування на стать “кроком назад і шкідливим анахронізмом”, а також те, що тестування порушує права людини і може створити стигму та психологічний стрес.

Вони заявили, що це “спрощений спосіб зведення характеристики до одного гена, який не відображає складної природи статі”.

МОК використовував тест гена SRY у 1980-х роках, але після низки “хибнопозитивних результатів” та побоювань, що спортсменок карають за природні варіації, тести на перевірку статі скасували в 1990-х роках.

Тепер, під дедалі більшим тиском, найвпливовіший спортивний орган вжив нового підходу, і буде цікаво побачити, чи зіткнеться він з якимись юридичними викликами.