Поліція Словаччини розпочала розслідування щодо прем’єр-міністра Роберта Фіцо через зупинку аварійного експорту електроенергії до України — заяву подала опозиція — Aktuality, повідомляє Zn.ua.

«Місяць тому я подав заяву щодо вчинення Фіцо державної зради та інших кримінальних злочинів.

До цієї заяви, крім моїх колег із SaS, приєдналося понад 13 тисяч людей, тож це була найбільша заява в історії», — сказав лідер партії «Свобода і Солідарність» (SaS) Браніслав Грьолінг, подякувавши правоохоронцям за те, що вони не намагаються поховати справу.

У заяві йдеться, що відмова Фіцо від допомоги Україні має бути кваліфікована як зловживання держслужбовцем своїми повноваженнями, державна зрада, нелюдяність, порушення обов’язків при управлінні чужим майном тощо.