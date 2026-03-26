В період 12 – 18 березня 2026 року SOCIS провів дослідження щодо загальної соціально-політичної ситуації в країні, у межах якого телефоном було опитано 1204 респонденти за квотною стратифікованою вибіркою (статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,5%).

Про результати опитування повідомляється на сайті SOCIS, передає Інше ТВ.

Якщо говорити про електоральні настрої та ставлення до виборів, більша частина опитаних не підтримує проведення виборів (52,5%). Але, якби найближчої неділі такі вибори відбувалися, то у них би взяли участь 76,9% опитаних.

Висловилися українці і щодо партій, які б вони підтримали. 5-відсотковий бар’єр подолали б: «партія Валерія Залужного» – 14,5%, «партія К.Буданова» – 10,6%, «партія В.Кіма, І.Терехова та Д.Гетьманцева» – 9,4%, партія «Слуга народу» – 7,9%, партія «Європейська солідарність» – 6,2%/

Щодо кандидатів на посаду президента України, обрати в один тур очільника держави не вдалося б, якби вибори проводилися найближчої неділі. Найвищі рейтинги серед українців мають такі діячі Володимир Зеленський – 22,6%, Валерій Залужний – 19,3%, Кирило Буданов – 10,5%, Петро Порошенко – 5,7%.

