За апеляцією прокуратури змінено запобіжний захід старості села, який підозрюється у вбивстві колеги.

Сьогодні, 26 березня, колегія суддів Миколаївського апеляційного суду задовольнила у повному обсязі апеляційну скаргу Баштанської окружної прокуратури щодо зміни запобіжного заходу старості села, який підозрюється у вбивстві своєї колеги.

Колегія постановила скасувати ухвалу суду першої інстанції та обрати йому новий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 травня 2026 року без права внесення застави.

Нагадаємо, що 17 березня 2026 року між старостою села та його колегою виник словесний конфлікт на ґрунті тривалих неприязних відносин. Під час сварки чоловік узяв у своєму кабінеті обріз мисливської рушниці та здійснив не менше трьох пострілів у голову жінці, яка перебувала на робочому місці. Від поранень вона загинула на місці.

18 березня слідчий суддя Баштанського районного суду обрав йому запобіжний захід у

вигляді тримання під вартою із заставою, яку наступного дня було внесено.