У своїй соцмережі Трамп поширив публікацію, в якій йдеться, що у 2022 році американські спецслужби нібито перехопили переговори українських урядовців, у яких обговорювалася схема фінансування передвиборчої кампанії Байдена.

На зараз не зрозуміло, що він має на увазі. Можливо, що гроші, які надавалися Україні як допомога, не були використані в Україні, а поверталися в США на передвиборчу кампанію Байдена. Але навряд. Нагадаємо, що Маск ретельно перевіряв всю допомогу Україні за Байдена, і після цієї перевірки всі розмови про розкрадені мільярди вщухли. Але Трамп непросто так закинув цього гачка. Найдикіша ідея – допомогти Орбану, який експлуатує тему фінансування Україною (!) угорської опозиції.