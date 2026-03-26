Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито отримав пропозицію від Ірану стати їхнім верховним лідером. Він зазначив, що відмовився від неї.

Як повідомляє РБК-Україна, слова Трампа пролунали на щорічній вечері Національного республіканського комітету Конгресу.

Президент США наголосив, що ще ніколи не було глави країни, “яка б хотіла цієї посади менше, ніж бути главою Ірану”.

Трамп додав, що його хотіли зробити іранським верховним лідером, проте він відмовився.

“Ми чуємо їх дуже чітко. Вони кажуть: “Ми хотіли б зробити вас наступним верховним лідером”. Ні, дякую. Я цього не хочу”, – сказав Трамп.