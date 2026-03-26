Пентагон вперше за кілька десятиліть відмовився оприлюднювати огляд дислокації своїх військ за кордоном. Про це повідомило видання Politico, посилаючись на свої джерела, пише Кореспондент.

Замість публікації офіційного документа, відомого як Огляд глобальної дислокації військ (Global Posture Review), який є ключовим для бюджетного планування та розуміння політики США, Пентагон планує проводити лише неформальні розмови.

Цей крок є частиною тенденції нинішньої адміністрації діяти самостійно та інформувати партнерів і Конгрес про військові операції вже постфактум – від ударів по суднах у Карибському басейні до війни з Іраном.

Таке рішення викличе серйозне занепокоєння на Капітолійському пагорбі та в європейських столицях, де чиновники “відчайдушно потребують чіткішого розуміння” військових амбіцій США, вважає ЗМІ.

Члени комітету Сенату зі збройних сил заявили, що їх навіть офіційно не повідомили про скасування публікації документа, що ускладнить їхню роботу над оборонним бюджетом.

Союзники по НАТО побоюються, що відсутність чіткого плану може призвести до “небажаних сюрпризів” з боку непередбачуваної адміністрації, яка більше зосереджена на власній військовій могутності, ніж на партнерстві.

“Ми розуміємо, що нам потрібно активізуватися і взяти на себе набагато більше відповідальності за власну безпеку, і ми це робимо. Але нам потрібна передбачуваність”, – сказав один з військових чиновників НАТО.