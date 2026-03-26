Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної політики одноголосно підтримав законопроєкт №11115, що передбачає врегулювання діяльності Telegram в Україні.

Про це пишуть «Букви» з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Згідно з документом, платформи (зокрема і Telegram) повинні:

офіційно розкрити, хто їхні власники та як вони фінансуються;

мати контакт з українською державою через уповноважений орган;

оперативно реагувати та співпрацювати у випадках тероризму, шахрайства чи загроз національній безпеці.

Якщо цього не відбувається, передбачені санкції – від фінансових до обмежень у використанні цих платформ державними органами, банками та структурами, що працюють із персональними даними громадян.

Народний депутат Ярослав Железняк додав, що важливо буде до другого читання подумати про практичні механізми реалізації цих санкцій, адже це може бути технічно складно.

