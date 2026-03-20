Російська влада почала блокувати Telegram на тимчасово окупованих територіях України, попри обіцянки не вводити обмеження у прифронтових зонах. Про це пише Кореспондент.

Так, зокрема у Щастинському районі Луганської області користувачі скаржаться, що навіть з використанням VPN здійснити дзвінок на підконтрольну Україні територію практично неможливо – затримка сягає 20 секунд, а зв’язок повністю відсутній.

У чатах окупованих міст Донеччини та Луганщини масово обговорюють, що месенджер “постійно гальмує” та “підвисає”, хоча текстові повідомлення ще доходять. Місцеві жителі пропонують “колективно написати Путіну”, сподіваючись на скасування обмежень.

Проблеми з Telegram на окупованих територіях відбуваються на тлі тотального уповільнення месенджера у Росії. За даними сервісу Merilo, у період з 9 по 15 березня частка невдалих запитів до доменів Telegram досягла 79,4% (проти 32,4% тижнем раніше).

