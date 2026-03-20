У Миколаєві створюють єдину цифрову мариністичну онлайн-колекцію з тематичних фото, творів графіки і живопису, стародруків та історичних документів, астрономічних і корабельних артефактів, які розпорошені по фондах восьми локальних інституцій.

Також до збірки увійдуть спогади й усні історії миколаївців та їх сімейні фотоархіви, що фіксують «живу пам’ять» про суднобудування, морський побут і відпочинок біля води в місті і регіоні, повідомляють в Миколаївській міськраді.

Проєкт «Морська спадщина Миколаєва» покликаний об’єднати фрагменти морської ідентичності регіону, особливо в умовах війни та недоступності моря для жителів Миколаївщини через тимчасову окупацію й безпекову ситуацію на південному узбережжі.

«Всі ми фактично втратили можливість бачити море: частина нашого узбережжя, а це Кінбурнська коса, залишається окупованою. Через війну закриті порти, зупинена водна навігація, зруйнована інфраструктура. Все це не тільки ізолює людей від природного простору, що формує місцеву культуру та ідентичність міста «на хвилі», а й б’є по місцевій економіці, яка завжди трималася на торгівлі і морських та водних професіях. Тому ми хочемо показати, що цей зв’язок не втрачений, а зупинений тимчасово. Тобто це концептуальна ідея ініціативи», – каже менеджер проєкту Євген Гомонюк.

На першій зустрічі з представниками залучених партнерських інституцій сторони домовились, що основу онлайн-колекції складуть цифровані експонати з фондів Миколаївського музею суднобудування і флоту, обласних краєзнавчого та художнього музеїв, Очаківського музею мариністичного живопису, Музею книги обласної універсальної бібліотеки, Музею астрономічної обсерваторії, Народного музею Миколаївського суднобудівного заводу та Державного архіву Миколаївської області. А готові матеріали разом з усними історіями містян будуть завантажені на платформу «Цифрова спадщина Миколаєва» для вільного доступу 24/7.

«Також увагу приділимо історіям людей, які зберігають морські і лиманські традиції. Через сімейні фотоальбоми й оцифровані родинні артефакти разом будемо осмислювати спільну морську спадщину, яку намагаються в нас забрати. Крім того, поспілкуємось з представниками різних галузей, пов’язаних із великою водою: суднобудівниками, портовиками, яхтсменами, рибалками, художниками-мариністами, представниками сфери гостинності на морському узбережжі», – додають організатори.

Великою подією стане Хакатон ідей: тематичні зони, лекторій із трьома презентаціями, зона мапування спогадів і точок тяжіння до води. Адже проєкт залучає містян до процесу спільнотворення й осмислення колективної пам’яті регіону від минулого до сьогодення.

Проєкт реалізується Платформою MY ART за менторства Одеського національного художнього музею та за підтримки Програми «Партнерство за сильну Україну», яка фінансується урядами Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

Програма «Партнерство за сильну Україну» – це багатостороння донорська ініціатива, метою якої є посилення стійкості України в умовах російської агресії шляхом надання критично важливої підтримки місцевим громадам у співпраці з українськими державними органами, громадянським суспільством, медіа та приватним сектором.

Інформаційними партнерами проєкту є Миколаївський кризовий медіацентр й Агенція розвитку Миколаєва.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві оцифрували картини Леоніда Інглезі, які його нащадки передали з Парижа (ФОТО)