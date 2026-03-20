Під час боїв на одному з напрямків Сил оборони України ліквідували не просто чергового російського піхотинця, а особу з тяжкими кримінальними злочинами — власова андрєя ніколаєвіча, 28.10.1992 р.н., повідомили в ГУР.

Він проходив службу у складі 9-го мотострілецького полку 18-ї гвардійської мотострілецької дивізії 11-го армійського корпусу зс рф.

У 2022–2023 роках власов скоїв насильницькі дії щодо двох хлопців 2010 року народження, скориставшись їхньою безпорадністю – жертвам на момент злочину було 11-12 років.

Російські слідчі перевіряли його причетність і до інших злочинів, однак не встигли. Попри тяжкість обвинувачень, до в’язниці московит так і не потрапив — 29 вересня 2025 року злочинець підписав контракт із російською армією.

Підготовка була формальною: вже 15 листопада педофіла відправили на тимчасово окуповані території України, звідки він одразу потрапив на передову.

Життя на фронті для власова виявилося коротким — практично відразу після прибуття на позиції він був ліквідований.

Російська армія продовжує системну практику вербування осіб, які мали б відбувати покарання за тяжкі злочини. Замість цього їм дають зброю, фактично заохочуючи насильство та безкарність.

Після повернення такі люди становлять пряму загрозу власному ж російському суспільству, вчиняючи нові злочини, попередили в ГУР.